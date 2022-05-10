Названы способы сохранить зрение при долгой работе за компьютером

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, как сохранить зрение при долгой работе за компьютером, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Согласно исследованиям, безопасное для зрения время работы за компьютером составляет не более 4,5 часа, однако в жизни такого режима придерживаться практически невозможно. Расстояние между монитором и пользователем должно быть не менее 80 см, центр экрана при этом стоит расположить чуть ниже уровня глаз. Это позволит снизить нагрузку и избежать пережатия сосудов, питающих мозг.

Кроме того, специалист отметил, что монитор не должен быть слишком тусклым или, наоборот, чрезмерно ярким, поскольку это излишне утомляет глаза, размеры текста и изображений должны быть комфортными, чтобы не приходилось вглядываться в них.

По данным Куренкова, в процессе работы за компьютером устают и глаза, и мозг, который воспринимает как информацию на мониторе, так и сторонние раздражители - свет, блики. В связи с этим врач порекомендовал делать перерывы в работе на 5-7 минут каждый час.

"Гимнастику для глаз обычно бывает трудно организовать на рабочем месте, поэтому достаточно просто посидеть это время с закрытыми глазами и подумать о чем-то приятном", - сказал он.