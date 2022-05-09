Найден способ превращения лунного грунта в топливо

Китайские ученые из Нанкинского университета нашли способ превращения лунного грунта в углекислый газ, кислород и топливо. Данные работы описаны в Joule, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе длительного исследования возможного применения лунных ресурсов (грунта и солнечной энергии) для облегчения научной деятельности человека на Луне, специалисты обнаружили, что полученный со спутника грунт может служить катализатором для получения необходимых веществ. Образцы были доставлены китайским космическим кораблем Chang'e 5, в них также был выявлен высокий уровень железа и титана.

На данный момент команда ученых планирует протестировать систему синтеза в космосе, вероятно, в будущих лунных миссиях Китая с космонавтами. Хотя эффективность лунного грунта как катализатора меньше, чем у земных образцов, исследователи продолжают испытывать различные подходы для оптимизации метода. Например, переплавка лунного грунта в наноструктурированный высокоэнтропийный материал.