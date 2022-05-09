Назван смертельно опасный вид сонливости

Врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова в беседе с Ura.ru назвала смертельно опасный вид сонливости. По ее словам, у страдающего от апноэ - внезапной остановки дыхания во сне - водителя риск попасть в ДТП повышается в семь раз, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Поскольку задержка дыхания происходит во сне, человек может на это и не жаловаться. В результате такой задержки дыхания происходит снижение содержания кислорода крови и нехватка его во всех тканях и органах. На каждый эпизод апноэ мозг пробуждается. В результате этого во время сна организм не отдыхает и, как следствие, днем возникает сонливость. Если человек с апноэ садится за руль - это сопоставимо с легким опьянением", - заявила специалист.

Она порекомендовала людям, у которых сонливость не проходит долгое время, обратиться за помощью к врачу, который поможет определить ее причины, назначит обследование и поможет справиться с недугом. Избавившись от дневной сонливости люди ощущают прилив сил, повышение работоспособности и настроения, заключила Племянникова.