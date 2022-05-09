Логопед назвала простой способ научить ребенка выговаривать звук «р»

Выговаривать сложный звук дети учатся примерно за год до школы, трудности с его произношением могут появиться, если ребенок не может отделять звуки из потока речи, сообщила Gazeta.ru врач-логопед Ная Сперанская, передает Day.Az.

Специалист считает, что научить ребенка произносить звук "р" можно с помощью простых упражнений. В первую очередь, нужно уделить внимание речевому дыханию, именно с его помощью человек может изменять интонацию речи.

"Чтобы развить речевое дыхание, ребенку необходимо научиться делать правильный выдох ртом, вырабатывать воздушную струю", - отметила Сперанская.

Врач поделилась простым упражнением, которое можно без труда делать в домашних условиях вместе с ребенком. Для этого понадобится бумажная салфетка или кусочек ваты.

"Положите ее на ладонь, попросите ребенка вдохнуть воздух через нос, затем скрутить язык небольшой трубочкой (положить на нижнюю губу) и сделать долгий и плавный выдох. Важно следить, чтобы воздух шел по образовавшейся бороздке, а щеки у малыша не надувались", - рассказала логопед.

Сперанская подчеркнула, что если в течение полутора месяцев занятий у ребенка нет прогресса, а звук никак не поддается, то стоит обратиться за консультацией к логопеду.