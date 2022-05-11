Ученые изобрели металл-хамелеон

Группа исследователей из США изобрела устройство, которое преобразует один металл так, чтобы он демонстрировал свойства другого в качестве катализатора в химических реакциях. Можно сказать, что разработка, названная "каталитический конденсатор", позволяет получить металл-хамелеон, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Ученые полагались на знания о том, как электроны ведут себя на поверхности. Команда успешно проверила теорию, которая гласит, что добавление и удаление электронов к одному материалу может превратить оксид металла в нечто, имитирующее свойства другого.

"Атомы очень не хотят изменять количество электронов, но мы изобрели устройство каталитического конденсатора, которое позволяет нам регулировать количество электронов на поверхности катализатора", - пояснили ученые, - "Это открывает совершенно новую возможность контролировать химию и заставить множество материалов вести себя как дорогостоящие материалы".