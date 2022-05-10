Средиземноморская диета помогла мужчинам справиться с депрессией

Средиземноморская диета способна помочь бороться с симптомами депрессии, выяснили нутрициологи из Технологического университета Сиднея. Детали они изложили в статье в журнале American Journal of Clinical Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На протяжении 12 недель 72 мужчины 18-25 лет с депрессией питались в соответствии с критериями средиземноморской диеты - большим количеством овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и жирной рыбы. По сравнению с контрольной группой, симптомы депрессии, измеренные с помощью стандартных опросников, у этих мужчин уменьшились.

"Есть много причин, по которым с научной точки зрения мы считаем, что еда влияет на настроение. Например, около 90% серотонина, химического вещества, которое помогает нам чувствовать себя счастливыми, производится в нашем кишечнике кишечными микробами. Появляются доказательства того, что эти микробы могут сообщаться с мозгом через блуждающий нерв, что называется осью "кишечник-мозг". Чтобы иметь полезные микробы, мы должны кормить их клетчаткой, которая содержится в бобовых, фруктах и овощах", - рассказали исследователи.

Около трети пациентов с депрессией не реагируют на стандартные методы лечения, добавили они. Так как пациенты с депрессией часто питаются неполноценно, ученые надеются, что изменения в рационе позволят повысить их шансы на выздоровление. Хотя исследование проводилось на молодых мужчинах, вполне вероятно, что его результаты будут справедливы для женщин и других возрастных групп.