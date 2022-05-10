Здоровье и благополучие жителей Земли во многом зависят от состояния лесов

Ежегодно в результате расширения пахотных угодий и другой деятельности человека с лица земли исчезают миллионы гектаров лесов и лесонасаждений. С 1990 года было утрачено около 420 миллионов гектаров леса. Обезлесение Земли дорого обходится человечеству. Таков лейтмотив Форума по лесам, который стартовал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Выступая на открытии форума, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что леса выполняют множество важных функций: поглощают и удерживают углекислый газ, обеспечивают пищу и жилье. Они оказывают влияние на погодные условия и способствуют поддержанию экосистем. Абдулла Шахид напомнил, что леса снижают экстремальную жару и таким образом могут буквально спасать жизни людей, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

К тому же на леса приходится основная часть всего наземного биоразнообразия планеты. Деревья выполняют защитные функции: они предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. Леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих они являются важным источником дохода.

"Тем не менее, леса все больше подвергаются разного рода угрозам. Беспощадная вырубка лесов, масштабная деградация земель, неустойчивые методы потребления и производства, а также продолжающийся климатический кризис - все это угрожает жизнеспособности наших лесов", - подчеркнул Абдулла Шахид.

Он напомнил, что здоровье жителей Земли напрямую связано со здоровьем нашей планеты, и леса играют в этом отношении фундаментальную роль.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН приветствовал усилия международного сообщества по защите лесов и, в частности, напомнил об исторической декларации, принятой на КС-26. В соответствии с этой Декларацией 141 страна, на долю которых приходится 90 процентов мировых лесов, взяла на себя обязательство к 2030 году остановить вырубку лесов и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель.

Ежегодно примерно 18 процентов эмиссий парниковых газов являются результатом обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах. Это больше, чем совокупные выбросы всего транспортного сектора по всему миру.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Российскую Федерацию, Бразилию, Канаду, США и Китай.