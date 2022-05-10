Вулканы с ледяными шапками извергаются медленнее

Американские вулканологи из Иллинойсского университета выяснили, что присутствие покрывающих вулканы ледников может стабилизировать магматическую систему и отсрочить дату извержения на несколько лет. Статья об этом опубликована в журнале Frontiers in Earth Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы определить, как давление со стороны полярных льдов может повлиять на время извержений, группа ученых провела компьютерное моделирование резервуаров магмы разных размеров и форм. Исследователи варьировали интенсивность потоков и количества магмы, поступающей в систему снизу, чтобы определить, когда соответствующее давление превысит прочность окружающих вулкан стенок, что вызовет их разрушение и начало извержения. В качестве основного объекта для моделирования они выбрали вулкан Вестдаль-Пик на Аляске, который в последний раз извергался в 1992 году, и продолжающиеся в нем процессы указывают на то, что вскоре должно произойти новое извержение. Ранее эксперты предсказывали, что следующий взрыв произойдет к 2010 году, однако вулкан, находящийся примерно под километровым ледяным панцирем, все еще не извергался.

В статье сообщается, что в соответствии с новой моделью по сравнению со временем, которое прошло бы до извержения этого вулкана без покрывающих его ледников, присутствие льда способно отсрочить дату извержения примерно на семь лет. "В частности, модель без учета ограничивающей давление ледяной шапки дает время до извержения около 93 лет, - говорит ведущий автор статьи Лилиан Лукас. - Добавление к модели ледяной шапки толщиной 1 км отсрочит дату извержения примерно до 100 лет. Такие модели, конечно, нельзя считать идеальным инструментом для прогнозирования будущих извержений, однако нас в данном случае интересует прежде всего рост временных периодов между извержениями как результат повышенной ледовой нагрузки".

В целом результаты исследования показали, что льды толщиной от 1 до 3 км могут задерживать извержения покрытых льдом вулканов на годы или десятилетия.