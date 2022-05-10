Названы самые популярные хобби, приобретенные в пандемию

Пандемия коронавируса привела к росту креативности людей. К такому выводу пришли психологи из Парижского института мозга, которые опубликовали исследование в журнале Frontiers in Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе онлайн-исследования они опросили свыше 400 участников об их образе жизни в пандемию, новых и старых привычках и хобби.

Из 28 упомянутых людьми активностей 40% были не новыми, показало исследование. Среди пяти видов активностей, которыми люди стали активно заниматься в пандемию, оказались занятия спортом, приготовление пищи и садоводство.

В целом ученые отметили рост всевозможных активностей в пандемию, связанный с высвобождением свободного времени, повышенной мотивацией, необходимостью решения новых проблем. "Наш анализ показал, что проявление креативности позволяет гражданам лучше справляться с негативными эмоциями, связанными с сидением взаперти и чувствовать таким образом себя лучше в этот трудный период", - считают авторы работы.