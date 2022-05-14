Огромные залежи золота найдены на Марсе

Предположения о гигантских запасах золота на поверхности Марса, выдвинутые несколько лет назад, начинают постепенно подтверждаться.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь точно известно, что на фото и видео не сера. Наиболее вероятные варианты теперь - золото или пирит.

Кроме того, на уходящей неделе доктор Ян Лю из Национального центра космических наук в Пекине дистанционно использовал лазер на марсоходе "Чжужун" для изучения образцов горных пород набранных в кратере Утопия, а затем проанализировал их с помощью двух бортовых спектрометров. В итоге Лю сообщил, что находка указывает на то, что на позднем Марсе могла быть жидкая вода, хотя команда не смогла точно сказать, как давно она присутствовала.