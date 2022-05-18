Ученые занимаются разработкой первого лекарства «от старения»

Доктор медицинских наук Ольга Ткачева из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявила, что россияне стареют и умирают значительно раньше, чем азиаты и американцы. Об этом сообщает mk.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, средняя продолжительность жизни граждан РФ составляет 57 лет, жителей США - 60 лет, а в странах Азии - 70 с лишним лет.

Как рассказала Ткачева, в настоящее время сотрудники института занимаются разработкой первого лекарства, в аннотации к которому будет указано "противодействие старению".