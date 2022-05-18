https://news.day.az/unusual/1462711.html Ученые занимаются разработкой первого лекарства «от старения»
Ученые занимаются разработкой первого лекарства «от старения»
Доктор медицинских наук Ольга Ткачева из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявила, что россияне стареют и умирают значительно раньше, чем азиаты и американцы. Об этом сообщает mk.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, средняя продолжительность жизни граждан РФ составляет 57 лет, жителей США - 60 лет, а в странах Азии - 70 с лишним лет.
Как рассказала Ткачева, в настоящее время сотрудники института занимаются разработкой первого лекарства, в аннотации к которому будет указано "противодействие старению".
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