Как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером?

При работе за компьютером и использовании мыши может начаться сдавливание срединного нерва. Из-за этого возникнет боль в кисти и запястье. Об этом сообщила Life.ru терапевт Мария Сергеева медицинского сервиса "Доктор рядом", передает Day.Az.

"Чтобы избежать боли в запястье, старайтесь делать перерывы в работе, выполнять простые упражнения, например, сильно сжимать-разжимать пальцы в кулак, также можно вращать кулаки в одну сторону, а потом в другую", - объяснила врач.

По словам специалиста, также можно попробовать сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти должны быть сильно прижаты друг к другу. После этого нужно опустить ладони как можно ниже, не отрывая, а локти держать на том же уровне.

Как добавила терапевт, для профилактики болей в запястьях подойдет небольшая подушка. Ее следует положить под запястье при работе с мышкой. Это поможет держать предплечье и кисть на одном уровне.