В 2021 году зафиксировали четыре рекорда в индикаторах изменения климата

Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла в 2021 году рекордной величины, ученые зафиксировали также рекордные показатели повышения уровня моря, нагрева океанов и их закисления. Об этом говорится в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) о состоянии климата планеты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Четыре ключевых индикатора изменения климата - концентрация парниковых газов, рост уровня моря, нагрев океанов и их закисление - достигли новых рекордных величин в 2021 году", - констатировали эксперты. "Это еще одно ясное свидетельство того, что деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба на суше, в океане и атмосфере, что имеет пагубные и долгосрочные последствия для устойчивого развития и экосистем", - говорится в докладе.

В ВМО подтвердили вывод о том, что минувший год вошел в семерку самых теплых лет в истории систематических наблюдений за погодой и климатом, а период с 2015 по 2021 гг. стал самым теплым семилетним периодом. Средняя температура в 2021 году была в среднем на 1,11 (плюс-минус 0,13) градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Как отмечается в докладе, в 2020 году концентрация СО2 в атмосфере достигла в среднем 413,2 части на миллион, что составляет 149% от доиндустриального уровня. При этом "данные из отдельных мест указывают на продолжение роста [концентрации углекислого газа] в 2021 и начале 2022 года". В частности, в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях (США) в апреле 2021 года был зафиксирован уровень в 419,05, а в апреле нынешнего года - 420,23 части на миллион.

Температура воды в верхнем двухтысячеметровом слое океанов в 2021 году "продолжала повышаться и, как ожидается, это продолжится в будущем", отметили эксперты. Особенно быстро температура растет в последние два десятилетия. Увеличивается также закисление океанов вследствие поглощения ими углекислого газа. Уровень океанов в 2021 году достиг нового рекордного показателя, констатировали авторы доклада. Средние темпы повышения уровня составили в 2013-2021 гг. 4,5 мм в год, что более чем в два раза выше, чем в 1993-2002 гг.

"Климат меняется у нас на глазах. Тепло, удерживаемое парниковыми газами, вызванными деятельностью человека, будет нагревать нашу планету на протяжении многих поколений", - заявил, комментируя публикацию доклада, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. На протяжении столетий будут продолжаться рост уровня моря, нагрев и повышение кислотности океанов, "если не будут изобретены средства изъятия углерода из атмосферы", предупредил он. Таалас призвал развивать и внедрять системы раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях в целях адаптации к меняющемуся климату.