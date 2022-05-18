Названа норма употребления воды в день

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала норму употребления воды в день. В разговоре с "Вечерней Москвой" она посоветовала пить 30 миллилитров воды на килограмм веса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист привела пример, что человеку весом 70 килограммов следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости в сутки, включая воду в составе супа, чая, компота и других продуктов.

Также Чернышева развеяла миф, что из-за воды появляется отечность. По ее словам, для этого нужно выпивать слишком большое количество жидкости. "Вода в адекватном количестве не приведет к отекам - это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков", - объяснила она.

Врач предупредила, что избыток воды может причинить вред организму, так как при этом нарушается концентрация солей, а низкая концентрация минералов в крови способна привести к тяжелым состояниям вплоть до остановки сердца.