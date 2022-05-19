Астроном-любитель нашел источник знаменитого инопланетного сигнала «Wow!»

Астроном-любитель Альберто Кабальеро утверждает, что ему удалось отыскать источник знаменитого загадочного сигнала "Wow!", который был получен 45 лет назад. Его тогда связывали с возможным инопланетным радиопосланием. Статья об этом опубликована в International Journal of Astrobiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сигнал был получен 15 августа 1977 года Джерри Эйманом в рамках программы SETI на радиотелескопе в штате Огайо. Периодический сигнал продолжался чуть больше минуты и больше уже не повторялся. Получивший его ученый был так потрясен, что на листе с данными написал "Wow!" (в русской литературе этот сигнал называют также "Ого-го!").

"Сигнал "Wow!" считается лучшим радиосигналом-кандидатом SETI, который мы уловили с помощью наших радиотелескопов", - пояснил Кабальеро в интервью изданию Live Science. По его мнению, этот сигнал мог исходить от солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии 1800 световых лет от Земли в созвездии Стрельца и обозначаемой как 2MASS 19281982-2640123. Эта звезда обладает температурой, диаметром и светимостью, почти идентичными солнечным.