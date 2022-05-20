Чем опасна постоянная сонливость по утрам?

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что постоянная сонливость по утрам может оказаться признаком ряда нарушений в работе щитовидной железы и других болезней эндокринной, сердечно-сосудистой системы, даже головного мозга. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

По его словам, причиной постоянной сонливости по утрам могут оказаться нарушения в работе эндокринной, сердечно-сосудистой или центральной нервной системы. Например, шейный остеохондроз, при котором появляются сбои в кровообращении.

"Нередко причиной этого явления могут стать и заболевания щитовидной железы, и расстройства гликемического обмена - преддиабет. При нем нарушение чувствительности к инсулину сопровождается слабостью и повышенной сонливостью. Причем, анализы могут показать, что на первый взгляд все хорошо, а эти симптомы, плюс раздражительность, повышенный аппетит, увеличение массы тела проявляются на ранних стадиях", - рассказал Токарев.

Он добавил, что частая сонливость по утрам должна быть поводом обратиться к врачу.