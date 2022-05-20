Океаны достигли пика кислотности за 26 тысяч лет

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила, что Мировой океан достиг пика своего температурного и кислотного уровня за всю историю наблюдений. В отчете говорится, что большая часть океана испытала по крайней мере одну мощную тепловую волну в какой-то из моментов времени в прошлом году, при этом все четыре ключевых показателя изменения климата - концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, температура и закисление океана - установили новые рекорды. Отчет опубликован на сайте ВМО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Быстрое потепление океана привело к сокращению мировой популяции рыб и поставило под угрозу местные сообщества, в первую очередь рыболовство, а также экономику полярных и высокогорных регионов. Все это стало последствием непрекращающегося изменения климата в результате антропогенных выбросов парниковых газов. "Наш климат меняется на наших глазах, - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. - Тепловое воздействие от антропогенных парниковых газов будет разогревать планету на протяжении еще многих поколений". Океаны особенно сильно пострадали от роста выбросов парниковых газов и повышения температуры. Экстремальные температуры угрожают существованию жизненно важных морских экосистем, таких как коралловые рифы, мангровые леса и луга морских водорослей. ВМО также подтвердила, что уровень pH в океанах достиг самого низкого уровня по крайней мере за 26 тыс. лет. По мере того, как океаны становятся более кислыми, их способность поглощать углекислый газ из атмосферы неуклонно снижается.

По данным ВМО, уровень моря также достиг рекордно высокого уровня в прошлом году после повышения в среднем на 4,5 мм каждый год в течение последнего десятилетия. Это более чем вдвое превышает скорость повышения уровня, наблюдавшуюся в период с 1993 по 2002 год, и в основном это связано с ускоренной потерей массы льда в результате таяния ледяных щитов. Повышение уровня моря подвергает сотни миллионов жителей прибрежных районов риску более сильных и частых штормов и наводнений, предупредила ВМО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении также подверг критике "неспособность человечества справиться с климатическими нарушениями" и призвал к срочным действиям, отказу от ископаемых видов топлива и переходу к возобновляемым источникам энергии.