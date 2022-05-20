У Курильских островов обнаружили новый вид китов

Сотрудники МГУ и нацпарка "Берингия" и их японские коллеги впервые в мире встретили и описали группу новых китов - малых плавунов - в природе, сообщается на сайте заповедника "Курильский", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сама экспедиция ученых в Кунаширском проливе состоялась 2021 году, но "об уникальной находке не сообщалось в прошлом году, так как важно было провести генетический анализ полученного с помощью биопсии материала, чтобы подтвердить видовую принадлежность встреченных китов", пояснили в заповеднике.

"И вот сенсационное открытие подтвердилось! Список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом - малый плавун или плавун Сато", - говорится в сообщении.

Семейство Клюворылые (Ziphiidae) - одна из наименее изученных групп китообразных. Их редко можно встретить в море, так как они предпочитают держаться в глубоководных районах и вдоль шельфового склона, много времени проводят под водой и мало на поверхности. Они малозаметны из-за низкого профиля и отсутствия выраженного фонтана у многих видов этого семейства.

До недавнего времени были официально признаны два вида плавунов: северный (Berardius bairdii) в северной части Тихого океана и южный (Berardius arnuxii) в южном полушарии.

Благодаря этим особенностям некоторые виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том числе и третий представитель рода плавун (Berardius).

Государственный природный заповедник "Курильский" - первый заповедник в Сахалинской области. Заповедник создан 10 февраля 1984 года для сохранения уникальной островной природы, имеющей научную и народнохозяйственную ценность, и восстановления численности многих видов животных и растений. Заповедник состоит из трех участков: два находятся на острове Кунашир, третий - на островах Демина и островах Осколки Малой Курильской гряды.