В соцсетях завирусилось видео с собакой и обезьяной, пытавшимися украсть чипсы

В соцсетях завирусилось видео, на котором обезьяна пытается украсть из ларька пачку чипсов, пишет NDTV. Осуществить коварный план примату помогала собака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подельников снял на видео один из очевидцев. На кадрах видно, как обезьяна забралась на собаку, пытаясь дотянуться лапой до висящей пачки чипсов. Пса роль подставки вполне устраивала, поэтому тот стоял не двигаясь. Удалось ли животным добиться желаемого, неизвестно.

Позже ролик был опубликован в интернете и начал быстро расходиться по соцсетям, а собака и обезьяна покорили сердца зрителей. Глядя на пару, люди начали вспоминать своих друзей и, помимо всего прочего, отметили сообразительность животных.

"Командная работа! Кто сказал, что собака и обезьяна не могут быть друзьями", - писали люди.