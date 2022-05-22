Врач рассказала, кому нельзя пить чай

Крепкий черный чай может вызвать чрезмерную возбудимость, что приведет к повышению давления у гипертоников и негативно скажется на работе сердца, сообщила "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист считает, что наиболее полезен для организма зеленый чай, в напитке больше антиоксидантных веществ, которые защищают организм от негативного воздействия свободных радикалов. Также в зеленом чае в достаточном количестве содержатся кахетины - вещества, которые считают природными иммуномодуляторами. А вот злоупотреблять черным чаем не стоит.

"Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, так как он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. Происходит поступление крови в мозг, сосуды сужаются, давление повышается и сердце начинает биться учащенно, чтобы увеличить поступление кислорода", - отметила Соломатина.

Людям с заболеваниями сердца и гипертоникам можно пить не очень крепкий черный чай, главное знать меру. Лучше отказаться от чая в пакетиках и использовать для заваривания листовой продукт.