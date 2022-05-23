Переедание при стрессе: как уменьшить тягу к сладкому

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты поговорили об особенно важной в наши дни теме - переедании из-за стресса. О том, как не стать жертвой нервного переедания и не заедать стресс сладостями в неумеренных количествах, рассказали постоянная ведущая программы Татьяна Шаповаленко и врач-диетолог Олег Ирышкин, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компульсивное переедание характеризуется безудержным поглащением пищи, не приносящим удовлетворения, после чего мы чувствуем вину за то, сколько и что мы съели. Признаки такого заедания стресса следующие: вы едите быстрее, чем обычно, и даже, если нет чувства голода, едите до ощущения дискомфорта в желудке, скрываете свое переедание от близких, после переедания испытываете чувство вины.

Переедание может привети к диабету, сосудистой гипертонии, высокому уровню холестерина в крови, затруднению дыхания, заболеваниям миокарда и в итоге к ухудшению качества жизни и сокращению ее продолжительности.

Врачи рекомендуют есть медленее, тщательно пережевывая каждый кусок, а также употреблять пищу осознанно, а не бесконтрольно. "Ведите пищевой дневник, в который будете записываеть все то, что вы съели. И когда вы в конце дня подведете черту, вам станет стыдно и страшно", - посоветовала Татьяна Шаповаленко. Также надо сбалансировать свое питание и включить в рацион больше полезных и необходимых для нормального функционирования организма продуктов.

Кроме того, для борьбы со стрессом и перееданием необходимы здоровый сон, а также умение доставлять себе удовольствие. "Подумайте, что вам доставляет удовольствие кроме еды и сладостей в частности. Например, чаще ходите в театры, на выставки и концерты, гуляйте, вcтречайтесь с друзьями и родственниками, путешествуйте. Стоит отметить и тот факт, что часто нас успокаивает не само сладкое, а рефлекс что-то брать и есть. Замените торты, конфеты и пирожные на фрукты, ягоды, морковку и любой полезный перекус", - рекомендовали специалисты.