Собаки спасают детей от тяжелого заболевания

Жизнь в одном доме с собакой в детстве может защищать человека от болезни Крона. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования канадских ученых, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Болезнь Крона - воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой. Симптомы - хроническая диарея, боли в животе, потеря веса, утомляемость, снижение аппетита, жар.

В медицине существует гигиеническая гипотеза, согласно которой жизнь в условиях, далеких от стерильности, помогает развитию иммунной системы в организме ребенка. В ее пользу говорит тот факт, что жители менее развитых стран реже страдают от аутоиммунных заболеваний. Хотя гипотеза остается спорной, в последнее время появляется все больше убедительных доказательств того, что микробиом кишечника действительно влияет на иммунитет. Новое исследование дополняет предыдущие работы в этой области, считает ведущий автор статьи Уильямс Терпин (Williams Turpin) из Университета Торонто.

Ученые рассмотрели 4 300 анкет ближайших родственников людей с болезнью Крона. Доктора Терпина и его коллег интересовали условия, в которых росли эти люди: размер семьи, наличие собак, кошек, проживание на ферме, употребление непастеризованного молока, качество питьевой воды и другие.

Исследование показало, что для людей, постоянно контактировавших с собаками, характерны здоровая проницаемость кишечника и баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Особенно благоприятное влияние собаки оказали на детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Примечательно, что, согласно исследованию, наличие кошки в семье никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. Почему - пока не ясно.

"Возможно, владельцы собак чаще выходят на улицу со своими питомцами или живут в районах с большим количеством зелени, что, как было показано ранее, защищает от болезни Крона", - объясняет Терпин, слова которого приводятся в пресс-релизе Американской гастроэнтерологической ассоциации.

Другой фактор, положительно влияющий на микробиом кишечника, - проживание в большой семье в возрасте до одного года, выяснили канадские ученые. Впрочем, точные причины, по которым наличие собак и большие семьи обеспечивают защиту от болезни Крона, остаются неясными.

Болезнь Крона чаще всего выявляется в странах Северной Европы и США, где ее распространенность составляет от 40 до 150 человек на 100 000 жителей.