Ученые рассчитали, когда люди смогут полететь к Сатурну

Исследователи из США, Китая и Нидерландов разработали новый подход для оценки сроков возможных пилотируемых космических полетов во внешнюю часть Солнечной системы. Согласно их выкладкам, системы Сатурна человечество должно достичь к 2153 году. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы понять, когда люди смогут покорить удаленные части Солнечной системы, авторы отслеживают два основных параметра - расстояние и время. В данном случае это максимальное расстояние от Земли, на которое удалялись пилотируемые миссии, и время с начала космической гонки в 1957 году, когда еще ни один человек не покинул Землю. В 1969 году люди впервые добрались до Луны, находящейся от Земли на расстоянии 0,0026 а.е. Следующий шаг - это изучение Марса. Учитывая окна запуска, авторы статьи ожидают прибытие людей на эту планету в 2038 году, тогда, скорее всего, и будет реализована программа NASA Artemis. Впрочем, учитывая историю задержек в программах освоения космоса человеком, это может быть отложено и до 2048 года. Используя эту отправную точку, исследователи рассмотрели также "отсроченный" график и по остальным этапам космической экспансии. Далее вводятся еще два параметра - бюджет NASA и уровень развития соответствующих технологий. Хотя в последнее время большое внимание уделяется частным космическим программам, основой космической экономики все равно остается государственное финансирование, к тому же в любом случае использование бюджета NASA в качестве переменной в уравнении открывает относительно простую линейную зависимость между временем и бюджетом без поправки на инфляцию.

Темпы технологического прогресса оценить сложнее, однако авторы в основу своего моделирования положили количество публикуемых ежегодно статей, в которых упоминаются исследования дальнего космоса. Этот параметр растет с течением времени экспоненциально, достигнув в последнее время максимума, - почти в 2000 статей в год. В результате комбинация линейных и экспоненциальных зависимостей приводит к уравнению, которое можно решить, подставив данные по расстояниям от Земли, время начала космической гонки, время первой высадки экипажа Apollo на Луну и гипотетическое время высадки на Марс. В этой модели получается, что человечество может достичь пояса астероидов в 2073 году; системы Юпитера - в 2103 году; и, наконец, Сатурна - в лучшем случае в 2132 году.