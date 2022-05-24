Названы неочевидные свойства свеклы

Свекла улучшает работу нервной и пищеварительной систем, а также сохраняет целостность работы крови в организме. Об этом сообщила эндокринолог Наталья Лазуренко "Москве 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснила специалист, в свекле содержится бетаин, который окрашивает ее в красный цвет. Это вещество в процессе пищеварения превращается сначала в холин, а потом - в ацетилхолин.

"Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала и в целом на центральную нервную систему", - рассказала Лазуренко.

В этом продукте полезен не только корнеплод, но и ботва. В ней содержится клетчатка, которая положительно влияет на микрофлору кишечника. При сахарном диабете нужно включать ботву в ежедневный рацион в виде салата, а вот корнеплод лучше есть только в сыром виде.

"При варке свекла дает нам огромное количество простых сахаров. Соответственно, она влияет на инсулинорезистентность и ухудшает процесс углеводного обмена. Или если человек занимается снижением веса, то вареная свекла будет тормозить результат", - объяснила эндокринолог.

Как напомнила специалист, в свекле есть витамин С, который помогает железу усваиваться в организме. Лучшее сочетание - свекла и красное мясо.

"Можно сказать, что свекла обладает способностью восстанавливать эритропоэз (процесс образования эритроцитов), сохранять целостность нормальной работы крови, особенно красных кровяных телец и железа за счет работы витамина C", - подчеркнула эндокринолог.

По мнению эндокринолога, безопасной дозой свеклы каждый день будет около 150 граммов в свежем или в приготовленном виде.