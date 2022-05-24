Раскрыто главное правило счастливой и успешной жизни

Коуч Мишель Зелли раскрыла главный секрет, который позволит сделать жизнь более счастливой и успешной. В беседе с изданием The Sun она рекомендовала научиться выстраивать границы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, соблюдение этого правила во всех сферах жизни позволит человеку больше уважать себя и обрести гармонию. "Выстраивание границ позволит окружающим узнать, что вы считаете приемлемым, и что для вас важно. Это не эгоизм, а способ повысить самооценку и создать более здоровую окружающую среду", - пояснила Зелли.

Лайфкоуч добавила, что это будет нелегко, но необходимо, так как люди, у которых нет личных границ, не получают того уважения, которого заслуживают. Именно эту причину Зелли назвала одним из главных факторов, провоцирующих эмоциональное выгорание сотрудников на работе. По ее словам, если человек не может отстоять свои интересы или не умеет отказать, коллеги и начальство начинают этим пользоваться, в результате эмоциональное истощение и подавленность будут обеспечены. При этом, чтобы установить границы на работе, необязательно конфликтовать с начальством, достаточно просто поговорить с руководством и объяснить ему ситуацию, советует Зелли.

Не менее важно выстраивать границы и в личной жизни. Дома и при общении с друзьями важно не забывать о себе и не делать того, чего не хочется и что идет вразрез с собственными интересами. "Мы часто говорим "да", когда подразумеваем "нет", потому что боимся последствий. Обычно это происходит из-за страха перед конфликтами или боязни быть отвергнутым. Но если вы продолжаете ставить на первое место других, а не себя, проглатывать собственные потребности, это может привести к возникновению агрессии и недовольству", - пояснила специалист.

В заключение лайфкоуч отметила, что многие мечтают о любви и дружбе на всю жизнь. В любых отношениях, с партнером или друзьями, совершенно нормально указывать, что приемлемо в них, а что нет, иначе это может привести к потере собственного достоинства и недовольству собой и окружающими людьми. Чтобы быть счастливым, человеку нужно взять ответственность за собственную жизнь, карьеру, круг общения и за решения, которые он принимает.