Коров научат соблюдать границы

Коровы, как впрочем и другой крупный домашний скот, могут уйти далеко от пастбища и заблудиться. А еще они они вытаптывают травы и посевы за пределами территории выпаса. На этой британской ферме тестируют новейшие GPS-ошейники для коров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Синн Фосс Будал, генеральный директор Nofence UK: "Корова, на которой надет ошейник, при пересечении границы услышит звуковой сигнал. Он предупредит животное о том, что оно находится за пределами пастбища и ему нужно вернуться. Корова должна усвоить, что в противном случае, получит электрический импульс".

Сила удара током от GPS-ошейника, утверждают производители, такая как у электроизогороди. Но животные быстро учатся ориентироваться с помощью ушей. В среднем только 3 процентам коров требуется электрический импульс, чтобы соблюдать невидимые границы. В случае успешного тестирования, фермерам больше не придется строить и переносить заборы.

Эксперимент является частью проекта регенеративного сельского хозяйства, задача которого - забота о почве и улучшение биоразнообразия.