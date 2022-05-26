Непалец стал самым низким подростком в мире

18-летний житель Непала был признан самым маленьким подростком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Daily Mail. Его рост составляет всего 73 см, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекордсмена зовут Дор Бахадур Капаги. Он специально приехал в столицу Непала Катманду, где члены жюри и правительства страны вручили ему сертификат, подтверждающий уникальное достижение. После этого фотографы устроили подростку фотосессию.

Сам Дор не прокомментировал свой рекорд и не рассказал, как живет и чем занимается в свободное время. По данным СМИ, Капаги самый низкий человек среди подростков, но не на Земле.

В настоящее время самым низким человеком в мире является Эдвард Эрнандес из Колумбии, чей рост застыл на отметке в 68 сантиметров. Он также попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году.