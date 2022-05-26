Долгое грудное вскармливание связали с высоким интеллектом

Дети, которых дольше кормили грудью, в последствии имеют более высокие когнитивные показатели, выяснили специалисты из Оксфордского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи собрали данные о 7855 детях, родившихся в 2000-2002 годах, и сдававших в 5, 7, 11 и 14 лет тесты на вербальные и пространственные когнитивные показатели. Более длительное грудное вскармливание оказалось связано с более высокими оценками в любом возрасте.

Впрочем, неясно, в какой мере на результаты повлияло непосредственно грудное вскармливание.

"Существуют некоторые споры о том, улучшает ли грудное вскармливание ребенка в течение более длительного периода времени его когнитивное развитие", - отметили авторы работы.

Дольше кормят грудью, как правило, женщины с более высоким уровнем образования и более благополучные экономически, пояснили они. Хотя даже после поправки на этот фактор разница сохранилась, возможно, есть и другие факторы, которые не удалось учесть.