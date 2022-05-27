Назван простой способ выглядеть моложе своих лет

Основатель косметического бренда Herbal Essentials Али Рахимтула и индийская актриса Наташа Сури назвали способы, которые помогут выглядеть моложе своих лет. Их комментарии приводит издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рахимтула заявила, что ежедневное увлажнение кожи - один из самых простых методов выглядеть молодо. По ее словам, эта процедура способствует уменьшению количества и глубины морщин. При этом эксперт отметила, что вода не предотвращает процесс старения кожи, однако создает иллюзию гладкого и сияющего лица.

Косметолог также призвала читателей отказаться от многоступенчатого ухода, который "состоит из десяти средств и занимает всю полку в ванной комнате". Вместо него она предложила умываться с увлажняющим гелем, а затем использовать освежающий тоник и питательный крем.

В свою очередь, Сури дала несколько рекомендаций по ежедневному уходу за кожей. Актриса рассказала, что сразу после умывания нужно промокнуть лицо полотенцем и нанести на него увлажняющий крем. "Когда вы умываетесь, вы лишаете кожу натуральных масел, которые помогают удерживать влагу. Этот запас необходимо восполнять", - пояснила звезда.

Вдобавок она обратила внимание на то, что при выборе косметических средств нужно внимательно изучать их состав. По мнению собеседницы издания, продукты с увлажняющим эффектом должны содержать алоэ, масло абрикосовых косточек и сладкого миндаля, пчелиный воск и вазелин. Кроме того, Сури включила в список рекомендаций использование солнцезащитного крема и потребление двух литров чистой воды в день.