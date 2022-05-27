Дизайнеры назвали три удешевляющие интерьер дома вещи

Дизайнеры лондонской архитектурной фирмы MOC Architecture опубликовали в своем TikTok-аккаунте @momentofchange видео, в котором назвали три популярные вещи, удешевляющие интерьер дома. Их роликом заинтересовалось издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты заявили, что одна из самых распространенных ошибок в оформлении пространства дома - покупка коротких занавесок. По их словам, такие шторы могут испортить любой интерьер и уже давно перешли в разряд антитрендов. В качестве следующей вещи, которая способна удешевить жилище, дизайнеры назвали продавленные бархатные серые диваны, которые выглядят старыми и безвкусными, но в течение долгого времени пользовались популярностью.

Последний, но не менее важный просчет, из-за которого, по словам экспертов, дом выглядит дешево, это использование эластичных чехлов для диванов. Они утверждают, что чехлы быстро теряют свою изначальную форму и выглядят неопрятно.