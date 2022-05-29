В атмосфере Земли нашли новые опасные окислители

Датские ученые из Копенгагенского университета нашли в атмосфере новый класс сверхреактивных химических соединений - триоксиды. Они являются мощными окислителями и, вероятно, значительно влияют на глобальный климат, а также представляют опасность для здоровья человека. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гидротриоксиды (ROOOH) образуются в результате реакции между двумя типами соединений - органическими пероксирадикалами (RO2) и гидроксильными радикалами (OH). Исследователи полагают, что многие химические соединения способствуют образованию гидротриоксидов в атмосфере, и оценивают их продолжительность жизни от минут до часов. Это делает их достаточно стабильными, чтобы успевать реагировать со многими другими атмосферными веществами.

Триоксиды могут проникать внутрь мельчайших аэрозольных частиц, которые вдыхаются человеком. Это несет в себе высокий риск развития респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, поскольку солнечный свет отражается и поглощается аэрозолями, это влияет на тепловой баланс Земли, то есть на соотношение солнечной энергии, которую Земля поглощает или отражает обратно в космос.