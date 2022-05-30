Как сохранить свежесть клубники?

Британское издание Express опубликовало способ сохранения свежести клубники, которому можно следовать на фоне роста цен на продукты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда фрукты и овощи становятся все более и более дорогими, сделав так, чтобы они дольше хранились, можно максимум за свои деньги", - говорится в статье издания.

Поскольку одной из самых распространенных проблем при хранении клубники в холодильнике становится появление на ней плесени, читателям предложили прополаскивать ягоды заранее в растворе уксуса.

Для этого нужно смешать в большой миске половину чашки уксуса и две с половиной чашки воды. Погрузить в этот раствор ягоды и подержать несколько минут. После этого нужно вынуть клубнику и полностью ее просушить.

Предполагается, что уксусная кислота разрушит бактерии и предотвратит их размножение на ягодах, позволив хранить их на несколько дней дольше обычного.

Полностью высушенные ягоды нужно хранить в холодильнике на бумажном полотенце.