Как сохранить свежесть клубники? - объясняет британское издание
Британское издание Express опубликовало способ сохранения свежести клубники, которому можно следовать на фоне роста цен на продукты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Когда фрукты и овощи становятся все более и более дорогими, сделав так, чтобы они дольше хранились, можно максимум за свои деньги", - говорится в статье издания.
Поскольку одной из самых распространенных проблем при хранении клубники в холодильнике становится появление на ней плесени, читателям предложили прополаскивать ягоды заранее в растворе уксуса.
Для этого нужно смешать в большой миске половину чашки уксуса и две с половиной чашки воды. Погрузить в этот раствор ягоды и подержать несколько минут. После этого нужно вынуть клубнику и полностью ее просушить.
Предполагается, что уксусная кислота разрушит бактерии и предотвратит их размножение на ягодах, позволив хранить их на несколько дней дольше обычного.
Полностью высушенные ягоды нужно хранить в холодильнике на бумажном полотенце.
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