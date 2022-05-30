Землю ожидает интенсивный метеорный шторм

Интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая, сообщил российский астроном Александр Якушечкин, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище - настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 000 в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 06:30 мск (07:30 по бакинскому времени - ред.)", - рассказал Якушечкин.

Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке, отметил ученый.

Метеорный поток Тау-Геркулиды интересен тем, что его предсказали после открытия родительской кометы - 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (или, коротко - комета SW3), обнаруженной 2 мая 1930 года А. Швассманом и А.А. Вахманом (обсерватория Гамбурга). Период обращения кометы - восемь с половиной лет.

"Поток был отнесен к слабоактивным и неинтересным, если бы не распад кометы SW3 в 1995 году. В декабре наблюдения показали, что ядро кометы распалось на четыре, как минимум, крупных фрагмента. К 2006 году, в процессе очередного прохождения кометы через Перигелий, удалось зафиксировать более 65 фрагментов кометы. Анализ траектории этих обломков, а также общее моделирование поведения облака этих обломков с учетом возмущения, прежде всего, влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах", - пояснил Якушечкин.

В основном ожидаются слабые и неяркие метеоры, это связано с небольшой скоростью входа метеороидов и частиц в атмосферу, поэтому желательно избежать городской засветки, предупредил Якушечкин.

Помимо основного поля обломков, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков кометы SW3, эти явления произойдут на несколько часов раньше и позже основных событий.