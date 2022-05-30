Назван дешевый продукт для снятия боли в суставах

Бобовые содержат антиоксидантные соединения, которые способствуют уменьшению воспалений и снимают боль в суставах, сообщила Daily Express британский врач Дебора Ли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Неприятные ощущения, отеки или боль ногах могут свидетельствовать об осложнениях после перенесенных заболеваний и ревматоидном артрите. Если проблемы с суставами беспокоят постоянно, то стоит включить в рацион фасоль.

"Антиоксиданты, которыми богата фасоль, противодействуют потенциально опасным молекулам, и предотвращают травмирование стенок сосудов, а также помогают ослабить боль от воспаления", - отметила врач.

Специалист порекомендовала съедать одну чашку любого вида фасоли раз в неделю. Это не только облегчит боль в суставах, но поможет снизить общий уровень воспалительных процессов в организме.