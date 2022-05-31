Перечислены отталкивающие собеседника цвета одежды

Модные редакторы Marie Claire перечислили цвета в одежде, которые могут оттолкнуть окружающих. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты составили список оттенков, которых следует избегать, одеваясь на свидания, собеседования и другие важные мероприятия. В их числе оказался оранжевый цвет, который в личном восприятии собеседника ассоциируется с дешевизной, заявили эксперты.

Кроме того, согласно материалу, на романтические встречи не следует приходить в желтых предметах гардероба, поскольку этот цвет символизирует предательство и эгоизм. "В то же время коричневый ассоциируют с педантичностью, скукой и предсказуемостью", - добавили авторы списка.

По словам редакторов, неудачным также является сиреневый цвет. "Броский наряд подразумевает совершенство и силу. Если вы не сможете создать такое впечатление, то просто потеряетесь за своим ярким образом. Запомнят его, а не вас", - уточнили они.

В заключение специалисты посоветовали отдавать предпочтение одежде базовых цветов, таких как черный, белый, бежевый, молочный и серый. Помимо этого, идеальными цветами для встреч они назвали зеленый и малиновый, которые являются самыми приятными для психологического восприятия.