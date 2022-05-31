Как спасали судно с огромным креном

Корабль Modern Express длиной 164 метра после шторма получил выраженный крен на правый борт, превышающий 40 градусов. Моряков довольно быстро спасли, с помощью вертолетов, но затем перед владельцами корабля встала крайне трудная задача: как привести его в порт, не утопив в процессе?

Крен у судна произошел из-за незапланированного сдвига груза в трюме: 3600 метротонн строительного леса и 300 метротонн нефти. Судно могло затонуть, и тогда вся нефть оказалась бы в воде, или же его могло вынести на берег, и там корабль мог получить пробоину. За спасение судна взялась SMIT Salvage, одна из самых больших компаний по спасению кораблей, терпящих крушение.

В теории процесс был очень простым. Надо было просто спуститься на корабль, закрепить буксировочный трос и отбуксировать к берегу. На самом деле только для того, чтобы взобраться на палубу (спуститься туда с помощью вертолета) и закрепить там трос, понадобилось две попытки, а сама процедура из-за столь значительного крена была довольно опасной.

В конце концов, спасатели смогли закрепить трос и отбуксировать Modern Express в порт, прежде чем того вынесло на мель поблизости от берега.

Источник: Techinsider