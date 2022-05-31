Израильские археологи раскопали 2100-летнюю усадьбу

Группа израильских археологов обнаружила 2100-летние руины сельскохозяйственной фермы в местечке Хорбат-Асад, расположенном к востоку от Галилейского моря. Там были найдены десятки ткацких станков, используемых для изготовления одежды, большие керамические сосуды для хранения продуктов и железные сельскохозяйственные орудия, в том числе различные кирки и косы. Найденные древние монеты позволили датировать эту усадьбу второй половиной II века до н.э. - это эллинистический период Хасмонеев, сообщает портал Sci-News.com со ссылкой на Управления древностей Израиля, передает Day.Az.

"Нам посчастливилось обнаружить застывшую "капсулу времени", где все осталось таким, каким это оставили древние обитатели, похоже, собиравшиеся и ушедшие в сильной спешке перед лицом какой-то надвигавшейся опасности, возможно, угрозы военного нападения, - рассказал археолог Амани д-р Абу-Хамид. - Из исторических источников мы знаем: в этот период иудейское Хасмонейское царство расширилось до Галилеи. Не исключено, что и это подворье было покинуто как раз в результате тех событий. Однако нужны еще дополнительные исследования, чтобы установить личности жителей этого места".

Группа обнаружила также фундаменты зданий, керамические сосуды и другие вещи, относящиеся к более ранним временам, к X-IX векам до н.э. Это интересное и значимое открытие было совершено в ходе раскопок, проводимых накануне строительства водопровода, протянувшегося с побережья Средиземного моря. Перед продолжением работ предполагается тщательно законсервировать усадьбу, а также все, что находится в непосредственной близости от нее.