Французский кондитер создал гигантскую улитку из шоколада

Знаменитый кондитер Амори Гюшон поразил соцсети своим новым творением из шоколада: он создал улитку размером примерно в половину человеческого роста и в компанию к ней - гигантский гриб с настоящими шоколадными пластинками под шляпкой. Процесс создания улитки он выложил на своем канале в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пояснении к ролику говорится, что создать пластинки для гриба кондитеру позволило новое оборудование, которое он планирует в будущем опробовать и на других шоколадных фигурах.

Ролик с созданием улитки Амори Гюшон также выложил в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), где пост набрал почти 800 тыс. лайков.

"Я сошел бы с ума, если бы эта штука ползла по моему саду", - прокомментировал один из подписчиков.

Это не первое гигантское шоколадное творение Амори Гюшона. Неделей ранее он выложил в соцсети снимок с жирафом из шоколада ростом почти в 2,5 м. В портфолио кондитера также - шоколадные осьминог, змея и статуя ангела.