Слоеные трубочки

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом слоеных трубочек.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

150 сахара

40 г воды

3 яичных белка

1 желток для смазывания трубочек

Приготовление:

1. Возьмите упаковку теста, и разморозьте согласно инструкции на пачке. Каждый из пластов немного раскатайте и нарежьте на полоски по 1,5-2 см.

2. Из фольги сверните плотные вытянутые цилиндры или конусы, используйте оригинальные формы для выпекания трубочек, если они есть в вашем кухонном арсенале. Нарезанным тестом оберните заготовки из фольги. Выложите трубочки на противень выстеленный пекарской бумагой, смажьте желтком и поставьте выпекаться в заранее разогретую до 180С духовку. Выпекайте 10-15 минут до готовности. Ориентируйтесь по своей плите. Из готовых остывших трубочек выньте фольгу.

3. Сахар соединить с водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. В этот момент начните взбивать белки. Белки доведите до мягких пиков.

4. Сахарный сироп должен достигнуть температуры 114С, не прекращая взбивать белки, добавьте в чашу миксера сироп. Доведите меренгу до жестких пиков - на поверхности крема будут оставаться и не будут оседать четкие следы от венчика.

5. Переложите начинку в кондитерский мешок с фигурной насадкой, наполните кремом трубочки. Подавайте присыпав сахарной пудрой.