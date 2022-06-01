Создана оптическая иллюзия, которая заставляет зрачок расширяться

Новую оптическую иллюзию, способную обмануть рефлексы и заставить зрачок расширяться, разработали психологи из Университета Осло в Норвегии. Эксперимент они описали в статье в журнале Frontiers in Human Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые создали иллюзию "расширяющейся дыры" - темное пятно в центре изображения с расходящимся от него градиентом создает для смотрящего ощущение, будто тот движется навстречу темному тоннелю.

Исследователи показали разноцветные вариации иллюзии 50 добровольцам и попросили их сообщить, видят ли они, как дыра расширяется. Сами ученые в это время следили за движением глаз испытуемых и за изменением размера зрачков.

Наиболее эффективно работало черно-белое изображение - с ним лишь 14% испытуемых не чувствовали никакого эффекта по сравнению с 20% в случае, если картинка была цветной. При этом субъективные впечатления от иллюзии различались, испытуемые говорили о разной интенсивности расширения дыры.

Когда участники смотрели на черно-белое изображение, их зрачки расширялись, когда на цветное - сужались. При этом в случае черно-белых изображений, чем сильнее был озвученный участниками эффект, тем сильнее расширялись их зрачки, но для цветных это не работало.

"Наши результаты показывают, что рефлекс расширения или сужения зрачка - не замкнутый механизм, невосприимчивый к любой другой информации, кроме фактического количества света, стимулирующего фоторецептор. Скорее, глаз настраивается на воспринимаемый и даже воображаемый свет. Будущие исследования могут выявить другие типы физиологических или телесных изменений, которые могут прояснить, как работают иллюзии", - заключили авторы работы.

Пока неясно, почему некоторые люди все же невосприимчивы к иллюзии, отмечают авторы работы. Также предстоит выяснить, восприимчивы ли к ним позвоночные или даже беспозвоночные животные.