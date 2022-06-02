Психологи выяснили, что полосатое тело у психопатов на 10% больше
У людей с психопатическими чертами полосатое тело увеличено на 10%, выяснили психологи из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Psychiatric Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Полосатое тело - область мозга, в функцию которой входит регуляция мышечного тонуса и работы внутренних органов, различных поведенческих реакций, поощрения и подкрепления. Также полосатое тело связано с импульсивным поведением.
Более ранние наблюдения показали, что у людей с психопатическими чертами полосатое тело гиперактивно. Теперь же исследователи, опросив 120 добровольцев и проведя им МРТ, выяснили, что чем выраженнее у человека психопатические наклонности, тем больше его полосатое тело. В среднем, полосатое тело у психопатов оказалось на 10% больше, чем у людей без психопатических черт.
"Результаты нашего исследования помогают расширить знания о том, что лежит в основе антисоциального поведения, такого как психопатия. Мы обнаружили, что, помимо влияния социальной среды, важно учитывать, что между антисоциальными и неантисоциальными личностями могут существовать различия в биологии, в данном случае в размере структур мозга", - отметили авторы работы.
Возможно, из-за большего размера полосатого тела психопатам требуется более интенсивная его стимуляция, что и толкает их на антисоциальное поведение включая преступления, предполагают исследователи. Причины увеличения полосатого тела, однако, пока не ясны. Это может быть обусловлено наследственностью, но чтобы проверить это, понадобятся дальнейшие исследования.
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