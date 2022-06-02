На затонувшем корабле обнаружили 10 тыс. бутылок спиртного, охраняемых "морским монстром"

Команда дайверов Darkstar во главе с британцем Домиником Робинсоном обнаружила неожиданную находку во время погружения к затонувшему в 1918 году военному грузовому кораблю Королевского флота SS Libourne, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он был взорван немцами на самом последнем этапе Первой мировой войны. Вместе с самим судном на дне оказался склад из 10 000 бутылок спиртного, а также запас корнишонов для солдат.

Робинсон пишет, что, к сожалению, банок с корнишонами на месте кораблекрушения обнаружено не было, зато склад с запасами алкоголя охраняла огромная рыба-удильщик. Водолаз уточнил, что она была гораздо больших размеров, чем другие рыбы этого вида, обитающие в этих краях, в связи с чем животное прозвали "морским чудовищем".

Сейчас команда дайверов надеется получить разрешение на то, чтобы достать хотя бы часть бутылок с морского дна. Предположительно, большая часть груза едва ли будет пригодна для питья, так как пробки со временем разрушаются, и в бутылки проникает вода.