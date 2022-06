Названы провоцирующие преждевременное старение привычки

Известные врачи и эксперты назвали привычки, провоцирующие преждевременное старение и негативно влияющие на общее состояние организма. По их словам, любовь к загару и газировке, а также бессонница и стресс могут погубить красоту и здоровье, сообщает издание Eat This Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Злоупотребление солнечными ваннами может вызывать фотостарение и даже спровоцировать развитие рака кожи, сообщает Йельская школа медицины. К признакам фотостарения можно отнести сморщивание и потерю тонуса кожи, пигментацию, покраснение и появление пятен. Доктор Юджин Д. Эллиотт из MemorialCare рекомендует регулярно использовать солнцезащитные средства, содержащие цинк и /или диоксид титана. По словам эксперта, они очень эффективно блокируют вредное воздействие ультрафиолетовых лучей.

Любовь к сладким газированным напиткам также может привести к раннему старению. "Регулярное употребление подслащенных сахаром газированных напитков может повлиять на развитие метаболических заболеваний за счет ускоренного старения клеток. Высокая доза сахара, которая попадает в организм во время употребления подслащенныех напитков, очень токсична и негативно влияет на обмен веществ. То же самое относится и к сладким продуктам", - сказано в исследовании Science Daily.

Недостаток физической активности также может негативно сказаться на красоте и здоровье в основном из-за неизбежно возникающих из-за этого проблем с гибкостью позвоночника и слабым мышечным корсетом вокруг него. Даже у людей в возрасте от 20 до 30 лет сидячий образ жизни может спровоцировать проблемы, основными из которых являются боли в суставах или мышцах, а также сутулость. Существуют определенные виды упражнений, которые помогут расслабить мышцы и суставы. Эффективна будет йога или пилатес.

Также можно развить гибкость, если заниматься только кардиотренировками или тренировками со свободными весами. Однако перед занятиями важно прогревать мышцы и не забывать о растяжке, сообщается в исследовании Wellspring School of Allied Health.

Бессонница или нарушение сна тоже может спровоцировать преждевременное старение. Эксперты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки, чтобы выглядеть отдохнувшим и чувствовать себя бодрее. "Хороший ночной сон может сотворить чудеса, поскольку мышцы лица расслабляется во время сна, мелкие морщинки разглаживаются, и в целом вы выглядите моложе", - уточнила Андреа Пол, доктор медицинских наук.

Также к привычкам, которые могут вызывать раннее старение, эксперты отнесли курение и неумение делегировать обязанности, из-за чего задачи множатся и накапливаются. Хронический стресс, по их мнению, тоже ни к чему хорошему не приведет, так как слишком много нервничающие люди выглядят намного старше своих лет. "Я думаю, что самое важное, что можно сделать, чтобы выглядеть моложе - улыбаться. Это уменьшает количество возрастных морщин. Улыбка делает вас счастливее и придает вам больше энергии", - говорит доктор Лиэнн Постон.