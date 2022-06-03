Суд в США постановил считать шмелей рыбами

Коллегия из трех судей апелляционного суда штата Калифорния постановила, что шмелей следует считать рыбами. Об этом сообщает Law & Crime, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суд признал, что в соответствии с положениями калифорнийского Закона об исчезающих видах некоторые беспозвоночные, в том числе шмели, юридически подпадают под то же определение, что и рыбы.

Поводом для этого стал иск производителей миндаля, цитрусовых и хлопка. Они утверждали, что Закон об исчезающих видах не распространяется на насекомых, и требовали отменить решение Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам штата Калифорния, в 2019 году присвоившей статус охраняемых животных четырем видам шмелей.

Юристы ответчика заявили, что положения о рыбах Закона об исчезающих видах уже использовались для защиты моллюсков, раков и креветок, которых обычно не считают рыбами. Более того, одна из охраняемых улиток была сухопутным животным. Из этого следует, что с точки зрения закона рыбы могут жить не только в воде.

Суд счел аргументы Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам убедительными и позволил продолжить защиту шмелей в качестве рыб.

"У Комиссии есть полномочия, позволяющие ей включать беспозвоночных в списки исчезающих и уязвимых видов. Затем мы рассмотрели, ограничены ли полномочия Комиссии лишь водными беспозвоночными. По нашему заключению, на этот вопрос можно ответить "нет". Хотя под рыбами обычно подразумеваются виды, живущие в воде, термин, использованный законодателями в определении рыбы в главе 45, не настолько ограничен", говорится в заключении суда.