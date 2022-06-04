В Австралии мужчина нашел в груде мусора картину известного художника

Искатель сокровищ из австралийского города Сидней, который копается в грудах мусора в поисках ценных предметов, нашел картину стоимостью 3 000 австралийских долларов (около 2 200 долларов США), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28-летний Леонардо Урбано из Италии любит путешествовать. Он обнаружил, что пункты сбора отходов - хорошее место, где можно найти мебель. С этого и началось его необычное хобби - поиск ценностей среди выброшенных кем-то вещей. Последние пять лет мужчина живет в Австралии, где обзавелся полностью меблированной квартирой, и, несмотря на это, продолжает копаться в мусоре. Фотографиями своих находок, процесса их очистки и реставрации он делится в интернете.

Недавно Урбано обнаружил картину в коробке с "детскими" рисунками. Он не знал, что это за работа и сколько она может стоить, но сразу обратил на нее внимание. Оказалось, что картина принадлежит кисти Дапэна Лю, известного художника, двукратного финалиста премии Арчибальда - австралийской художественной награды в области портретной живописи. Подобные полотна Лю продает по 2 900 австралийских долларов.

В числе прочих находок мужчины - работающие телевизоры, кофемашины, различная аппаратура, велосипеды и предметы декора. Урбано подчеркнул, что хобби обходится ему недешево, так как часто приходится нанимать грузовик для перевозки найденной мебели, а также тратить крупные суммы на запчасти для починки найденных вещей.

Он отметил, что не задумывается о стоимости найденных им сокровищ, а надеется, что они будут полезны для других людей.