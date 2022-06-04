Мольер вернулся в Версаль

Мольер возвращается в Версаль. В пригороде французской столицы состоялось торжественное открытие памятника великому театральному реформатору, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Бронзовая скульптура фаворита Людовика XIV украшает сквер у автовокзала Версаля - это своего рода отсылка к постановкам комедиографа в королевских сада Версальского дворца. Создатель памятника Ксавье Вейлан говорит, что скульптуру установили без пьедестала, чтобы подчеркнуть близость Мольера к зрителю:

"Я хотел, с одной стороны, сохранить очень классическую, традиционную форму, и в то же время осовременить её, сделать ближе и доступнее. Ведь Мольер работал при дворе, но при этом мог быть и скоморохом, выступать на подмостках. Сегодня, наверное, он был бы стэндапером".

Именно в Версале Мольер написал первую версию "Тартюфа", которая вскоре оказалась под цензурой. Здесь были созданы "Любовь-целительница", "Жорж Данден" и "Версальский экспромт". Для города это важная часть идентичности, - объясняет мэр Версаля Франсуа де Мазьер:

"Для нас он, знаете, как Моцарт для Зальцбурга. Я думаю, важно, чтобы город на уровне ДНК чтил свои великих писателей, творцов. Для нас очень важно, чтобы памятник Мольеру стоял у въезда в город".

Версальский памятник Мольеру, по словам автора, создавался под влиянием скульптуры в XVIII в., которая установлена в зале Комеди-Франсез.