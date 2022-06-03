Обнаружена планета массивнее Земли

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты класса суперземля, которая вращается вокруг красного карлика Ross 508. Гигантская скалистая планета, получившая обозначение Ross 508 b, оказалась в четыре раза более массивной, чем Земля, и удалена от нее на 36,5 светового года. Подробно об открытии рассказывается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели спектрометрические наблюдения за красным карликом Ross 508 с помощью прибора InfraRed Doppler на телескопе Subaru, что позволило измерить лучевую скорость звезды. Лучевая скорость определяется для космического объекта, который перемещается относительно луча зрения наблюдателя и подвержен, таким образом, эффекту Доплера. В случае звезды причиной ненулевой лучевой скорости является вращающееся вокруг него массивное небесное тело - например, планета.

Астрономы выявили периодичность колебаний лучевой скорости звезды в 10,75 дня, что соответствует орбите планеты, которая имеет четырехкратную массу Земли и удалена от родительского светила на расстояние 0,053 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли). Ross 508 b должна получать в 1,4 раза больше солнечного света, чем Земля, что помещает планету у внутреннего края зоны обитаемости.

Точный эксцентриситет орбиты Ross 508 b до сих пор неизвестен. Предполагается, что суперземля изначально сформировалась за пределами снеговой линии, где вода переходит в твердое агрегатное состояние. Для Ross 508 это расстояние составляет около 0,16 астрономической единицы. Затем планета подверглась миграции I типа, когда волны плотности в газе протопланетного диска толкают небесное тело ближе к звезде. Даже если эксцентриситет орбиты планеты был изначально достаточно высок, волны плотности могли его значительно уменьшить, сделав орбиту более округлой и менее вытянутой.

Родительская звезда Ross 508 имеет радиус около 0,21 радиуса Солнца и массу около 0,18 массы Солнца, что соответствует плотности на уровне 26,5 грамма на кубический сантиметр. У звезды эффективная температура 3071 К, а содержание тяжелых элементов в 100 раз меньше, чем у Солнца. Она удалена на 36,5 светового года от Земли.

Суперземлями называют гигантские скалистые планеты, которые более массивны, чем Земля, но не превышают массу Нептуна. Хотя термин "суперземля" обычно применяется в отношении планетарных масс, он также используется астрономами для описания планет, чьи размеры больше Земли, но меньше мини-Нептунов, имеющих радиус, равный двум-четырем земным радиусам.