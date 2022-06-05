Эксперт рассказал о косметических последствиях оспы обезьян

На коже человека, переболевшего оспой обезьян, могут остаться отметины, рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Однако, по его словам, нельзя сказать, что это заболевание может обезобразить человека, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Отдельные оспины могут дать небольшие шрамы, но не обязательно. Вероятность этого не так велика. Последствия не настолько сильные, как от натуральной оспы. Других изменений в организме, как правило, не происходит - человек полностью выздоравливает", - объясняет Альштейн.

Весной 2022 года в странах Европы началась вспышка оспы обезьян. На начало июня зарегистрировано более 600 заболевших в 30 странах мира. Это довольно мало для такого периода и свидетельствует о том, что инфекция передается слабо, уверяют специалисты.

Процесс заражения оспой обезьян происходит воздушно-капельным путем при тесном контакте с носителем. Большинство заболевших выздоравливает в течение 2-4 недель. Среди симптомов: повышение температуры, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Самое неприятное проявление болезни - сыпь, которая может покрывать все тело. Она проходит несколько стадий перед тем, как превратиться в струпья, которые через некоторое время отпадают.

Натуральная оспа оставляла на теле человека заметные шрамы, в том числе на лице.