Как избавиться от зуда после укуса комара?

Укусы кровососущих насекомых могут вызвать аллергическую реакцию, если зуд и отек от укуса комара сохраняются более 24 часов, то стоит обратиться за медицинской помощью, рассказала Gazeta.ru врач-дерматолог Наталия Жовтан, передает Day.Az.

В составе слюны комаров содержатся вещества, способные спровоцировать развитие аллергической реакции. Она проявляется не только жжение и зудом, но и сильной отечностью. Для того, чтобы облегчить симптомы, можно воспользоваться антигистаминными мазями и гелями, желательно принять таблетку против аллергии.

"Допустимо протирать место укуса спиртовым раствором борной кислоты, делать примочки с прохладным черным или зеленым чаем", - отметила Жовтан.

Врач также предупредила о том, что ни в коем случае нельзя расчесывать место укуса, можно занести инфекцию. Если на коже появились мокнущие раны или корочки, то стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.