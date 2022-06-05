Как уберечь собаку от теплового удара в жару?

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как спасти собаку от летней жары во время прогулок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Жаркая погода может быть опасна для питомца, многие животные тяжело переносят высокую температуру. Для собак с заболеваниями сердечно-сосудистой системы прямые лучи палящего солнца гораздо опаснее холода", - сказал он.

Кинолог рассказал, что температура воздуха выше 30 градусов может привести к тепловому удару животного, а раскаленный асфальт может стать причиной ожога подушечек лап.

По словам специалиста, в жаркие периоды необходимо беречь питомцев от физических нагрузок и от продолжительного пребывания на солнце. Для этого можно перенести прогулки на ранее утро или поздний вечер. Если же гулять днем, то лучше направиться в парк или сквер, где деревья создают плотную тень. Также необходимо брать с собой чистую воду для собаки.

Голубев предостерег ни в коем случае не подстригать собаку, в надежде спасти ее от жары. По его словам, шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца и от переохлаждения, и от перегрева. При этом необходимо вычесывать пса по необходимости.

Также эксперт запретил оставлять собаку в автомобиле, салон которой на солнце превращается в парник. Даже несколько минут в таких условиях могут стоить собаке жизни. При этом приоткрытое окно в этой ситуации не поможет.

Стоит избегать купания собаки в местах с крутыми берегами и сильным течением, поскольку из-за усталости питомец не сможет выбраться из воды самостоятельно или справиться с силой потока.

Кинолог призвал особо внимательным к состоянию собаки в жаркие дни быть хозяевам пожилых питомцев, собак с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, щенков, беременных сук и собак крупных гигантских пород.